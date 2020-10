“О божечки”, “Огнище”. Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой

27.10.2020, 14:05, Новости дня

Украинская певица Maruv разместила в Instagram ролик, в котором предстала в красном виниловом боди с ремешками в стилистике БДСМ (аббревиатура расшифровывается как “бондаж, доминация и садо-мазохизм”. – “ГОРДОН”) и колготках в тон.

“Скоро выйдет моя новая песня Maria”, – сообщила она и исполнила в ролике отрывок композиции на английском языке.

В ролике певица станцевала, в финале развернувшись спиной к объективу и делая ритмичные движения ягодицами.

My new song “Maria” is coming soon * Are you waiting for it?

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 24 Окт 2020 в 9:31 PDT

“Огнище”, – отреагировал подписчик par._.rell.

“О божечки”, – написал maxiluci808.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение 2019”. 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на “Евровидение 2019” в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но “не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков.