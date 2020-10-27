 

Выборы мэра Черкасс. “Слуга народа” и “Евросолидарность” могут поддержать кандидата от “Голоса” во втором туре

27.10.2020, 14:05, Новости дня

Пропрезидентская партия “Слуга народа” и “Европейская солидарность” пятого президента Украины Петра Порошенко могут поддержать на выборах мэра в Черкассах кандидата от партии “Голос” Виктора Евпака. Об этом глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко и депутат Верховной Рады от “Евросолидарности” Виктория Сюмар заявили в эфире канала ICTV 26 октября. 

“Что касается Черкасс, хотел бы добавить предварительную позицию партии “Слуга народа”. Мы ведем переговоры с местный ячейкой по поддержке возможной во втором туре господина Евпака. Я думаю, что в ближайшее время это определится”, – сказал Корниенко. 

Сюмар, в свою очередь, сказала, что “Европейская солидарность” “также с радостью поддержит” кандидата от “Голоса”.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Данные экзит-полла студии Савика Шустера и канала “Украина 24” показывают, что во второй тур выборов мэра Черкасс выходят действующий городской голова Анатолий Бонадренко, который баллотировался на этот пост от партии “За майбутнє” (32,66%) и Евпак (19,84%). 

Евпаку 35 лет, он предприниматель. 46-летний Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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