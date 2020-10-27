Татьяна Михалкова показала поклонникам редкий архивный снимок семьи на море

27.10.2020, 13:53, Разное

В микроблоге Instagram в разделе сторис Татьяна Михалкова показала фолловерам серию архивных снимков, на которых она запечатлена с супругом и родными людьми. Больше всего обсуждений вызвала редкая фотография, на которой знаменитая семья позирует на берегу моря.

На фото Татьяна Михалкова с режиссером, а также тремя детьми идут в купальных костюмах по песку. Судя по тому, что старшая дочь Анна на снимке достаточно взрослая, супруге Никиты Михалкова на снимке приблизительно за 40. Многие отметили фигуру женщины, которой может позавидовать любая молодая девушка, а также то, что строение тела у матери и старшей дочери очень похожи. Вся семья выглядит счастливой и отдохнувшей на этой фотографии.

Недавно Никита Михалков отметил свое 75-летие, получив огромное количество поздравлений от поклонников, коллег и друзей. Каждый из членов звездной семьи написал трогательное пожелание в адрес режиссера. Татьяна Михалкова отметила, что ее супруг с самого детства был настоящим борцом. По ее словам, главная сила именинника в том, что он является созидателем и творцом. На счету у легендарного режиссера более 90 фильмов, а впереди – множество задумок и планов.