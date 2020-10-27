В США промышленный выпуск истребителей F-35 отложили на неопределенный срок

27.10.2020, 13:53, Разное

Министерство обороны США приняло решение отложить промышленный выпуск новейших истребителей пятого поколения F-35. Причиной для этого послужило отсутствие результатов испытаний техники в экстремальных условиях, которые невозможно воспроизвести в реальном полете.

Для начала полномасштабного производства истребителей пятого поколения F-35 заместитель министра обороны США Эллен Лорд должна подписать соответствующие документы, но сделать она этого не может, пока техника не пройдет ряд испытаний. Истребитель должны поместить в условия комплексного моделирования, где возможно создание серьезных угроз, которые в реальных летных испытаниях не случаются.

Изначально испытания планировали провести в декабре 2020 года, затем их перенесли на 2021 год, но без точного указания месяца. На фоне этого решение о полномасштабном производстве истребителей пятого поколения F-35 могут принять только в следующем году или даже в 2022 году, ведь результаты испытания необходимо будет оценить и составить по ним отчет.