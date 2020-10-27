 

OnePlus нарушила старое обещание и выпустила бюджетный смартфон Nord N100 с поддержкой карт памяти

27.10.2020, 13:53, Разное

OnePlus выпустила бюджетный смартфон Nord N100, тем самым нарушив старое обещание выпускать только устройства с Fluid Display. Это значит, что в новинке будет матрица с частотой обновления менее 90 Герц, зато аппарат компании впервые поддерживает карты памяти.
Обещание полностью перейти на Fluid-экраны руководство корпорации дало примерно год назад. Этот параметр соответствует высокой частоте обновления изображения (от 90 Гц и более), а также быстрым откликом дисплея. Однако в новом смартфоне, выпущенном OnePlus, типичном представителе бюджетного сегмента Nord N100, такого уровня технологий нет.

Стоит отметить, что ранее китайский производитель выпустил на рынок модель Nord N10 5G, в которой частота обновления картинки соответствует 90 Герцам. В более доступном варианте устройства с разрешением 720p этот показатель оказался на уровне 60 Герц. Стоимость аппарата составляет порядка 200 долларов США, а значит, новинка составит конкуренцию Realme 7 и OPPO A53 с более качественными дисплеями, отмечают эксперты рынка мобильных технологий.

Кроме дисплея о N100 известно, что в нем производитель оставил традиционный разъем 3,5-мм для подключения наушников, а также слот для установки карт памяти. Последнюю опцию для компании OnePlus можно назвать уникальной, так как данная возможность появилась в ее ассортименте ее смартфонов впервые.



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