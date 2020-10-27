Мнение: Отказ от наследства

27.10.2020, 13:45, Разное

Год назад Чили сотрясали масштабные протестные акции. Они носили в основном социальный характер, но быстро перешли к политическим требованиям. Главное требование заключалось в полном отказе от действующей конституции страны, которая была принята в 1980 году при Пиночете. В 1988 году чилийцы отказались продлевать полномочия Пиночета, когда тот пожелал "обнуления", однако уход от итогов его правления длился гораздо дольше.

Основная претензия чилийцев к конституции – ее несбалансированность в плане социальных гарантий. Они прописаны декларативно и весьма скупо. Вносить поправки в конституцию – занятие крайне неблагодарное, так как обычно основной закон представляет из себя взаимоувязанную конструкцию, и изменения по сути ломают ее устойчивость. В качестве самого характерного примера можно привести конституционный эксперимент Путина, "пристегнувший" к трем ветвям власти еще и Госсовет, который, судя по тому, что вносится в законе о нем, будет стоять над ветвями власти и практически полностью ломает всю предыдущую конструкцию, делая ее нежизнеспособной. В этом смысле любой вменяемый руководитель страны "после Путина" будет обязан либо "откатить" назад, либо отменять нынешнюю конституцию вовсе, так как реанимировать покойника – дело бессмысленное.

Чилийцы поступили гораздо умнее, чем в России – они проголосовали на референдуме, суть которого – полная отмена действующей конституции и разработка новой, причем недоверие к постпиночетовским структурам настолько велико, что второй вопрос референдума – как именно будет формироваться конституционная ассамблея – на паритетных началах из представителей народа и депутатов или полностью из народных представителей – получил однозначный ответ. Только из народных представителей на 100 процентов.

За отмену конституции проголосовало около трех четвертей чилийцев, что достаточно убедительно показывает их отношение к наследию Пиночета, которое для российских социал-дарвинистов является практически действующим наставлением по внедрению в жизнь самых людоедских решений.