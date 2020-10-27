Вирусолог назвал способ победить коронавирус за три недели

27.10.2020, 13:43, Разное

Вирусолог Александр Чепурнов убежден, что эпидемию коронавируса в России можно было бы остановить всего за три недели. Но для этого нужны радикальные меры и высокий уровень дисциплины граждан.

Чепурнов пояснил, что такого результата можно было бы достичь с помощью наиболее жесткого карантина, который в свое время был введен в Китае. Но, к сожалению, россияне демонстрируют бурную негативную реакцию даже на незначительные ограничения, поэтому бороться с COVID-19 стране придется еще долго, сообщает Ura.ru.