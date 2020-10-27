 

Директор Уханьской биолаборатории анонсировал создание СOVID-20 Pro

27.10.2020, 13:37, Разное

Директор биолаборатории в китайском Ухане Лян Минг, подозреваемой в создании коронавируса СOVID-19, сообщил об окончании его всемирных испытаний и анонсировал выход нового продукта СOVID-20 Pro. По словам учёного, новый штамм вируса будет доступен в феврале 2021 года и также пройдёт испытания в большинстве стран мира.

«Наша биолаборатория выходит на новый уровень. Это что-то вроде видеогры, которые регулярно обновляются, например, та же FIFA. Мы не сидели сложа руки и вывели новый штамм. Для этого мы использовали нашу любимую летучую ночь и человекоподобных крыс, есть там и образцы ДНК шимпанзе. Вирус обладает замечательной контагиозностью и позволяет одному носителю инфицировать ещё 20 человек. Ожидайте всемирные испытания в феврале», — прокомментировал результаты работы учёный.

Вместе с разработкой нового СOVID-20 Pro уханьская лаборатория займётся и созданием новой вакцины.

«У нас уже имеются первые наработки, но они действуют именно при наличии лицензированной версии, если версия будет пиратская с мутациями, вакцина не спасёт», — пояснил Лян Минг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / “Прощание славянки”

30.08 / Открытие Врат в иной мир и секретный культ Вали Ферда

23.07 / Препараты от эректильной дисфункции могут помочь в лечении болезни Альцгеймера

12.09 / «Все запасы химоружия уже уничтожены»

09.07 / Скандалы: Цунами для «Газпрома»

31.07 / Мнение: Главная угроза России, экономия благодаря эпидемии и монетный кризис

15.08 / 4 пункта, по которым Лукашенко отличается от Путина

24.09 / Владельцев лошадей обяжут платить экологический сбор

21.10 / Из колонии-поселения при ангарской ИК-15 сбежали двое заключенных

06.08 / В Jaguar Land Rover намерены избавиться от укачивания в автомобилях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска