Директор Уханьской биолаборатории анонсировал создание СOVID-20 Pro

27.10.2020, 13:37, Разное

Директор биолаборатории в китайском Ухане Лян Минг, подозреваемой в создании коронавируса СOVID-19, сообщил об окончании его всемирных испытаний и анонсировал выход нового продукта СOVID-20 Pro. По словам учёного, новый штамм вируса будет доступен в феврале 2021 года и также пройдёт испытания в большинстве стран мира.

«Наша биолаборатория выходит на новый уровень. Это что-то вроде видеогры, которые регулярно обновляются, например, та же FIFA. Мы не сидели сложа руки и вывели новый штамм. Для этого мы использовали нашу любимую летучую ночь и человекоподобных крыс, есть там и образцы ДНК шимпанзе. Вирус обладает замечательной контагиозностью и позволяет одному носителю инфицировать ещё 20 человек. Ожидайте всемирные испытания в феврале», — прокомментировал результаты работы учёный.

Вместе с разработкой нового СOVID-20 Pro уханьская лаборатория займётся и созданием новой вакцины.

«У нас уже имеются первые наработки, но они действуют именно при наличии лицензированной версии, если версия будет пиратская с мутациями, вакцина не спасёт», — пояснил Лян Минг.