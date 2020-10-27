«Макрон, ты враг всех мусульман»

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27.10.2020, 13:30, Разное

Муфтий Чечни и советник Кадырова — об акциях в честь убитого в Париже учителя.

Муфтий Чечни и советник главы республики Рамзана Кадырова Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эмманюэля Макрона «террористом номер 1». Поводом послужило проведение во Франции акций в честь убитого учителя истории и географии Самуэля Пати. Заявление муфтия опубликовали в инстаграме Духовного управления мусульман республики.

«Макрон — это лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более Ислам, — пояснил он. — Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире (…) Макрон, ты самое унизительное существо, враг человечества, враг всех мусульман».

Он утверждает, что Макрон поручил повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на все правительственные здания страны. Ранее только в Монпелье и Тулузе на некоторых правительственных зданиях разместили карикатуры. Таким образом активисты почтили память учителя.

С заявлениями в адрес Макрона выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал слова Макрона о кризисе ислама «клеветническими» и высказал мнение, что после этого Макрону нужно «проверить психику». Франция отозвала посла из Анкары для консультаций, однако Эрдоган вновь повторил свои слова.

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16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин Абдулах Анзаров напал на школьного преподавателя и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он выложил в твиттер, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных».

Предлогом для убийства, совершенного 18-летним «уроженцем Москвы чеченского происхождения» (как назвал его глава французской Национальной Антитеррористической прокуратуры) стало то, что на уроке гражданственности, рассказывая своим ученикам о принципах свободы слова, учитель показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Источник: Новая газета



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