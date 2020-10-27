Changan отложила запуск пикапа Hunter в России

27.10.2020, 13:25, Новости дня

Известная компания Changan объявила о готовности начала продаж обновленного пикапа на российском рынке.

В свою очередь, модель претендует на звание конкурента для отечественного лидера от марки УАЗ. В Сети уже продемонстрировали фотографии пикапа от китайского производителя. Вместе с тем прогнозируется, что выход на рынок РФ модели китайского пикапа состоится не так быстро, как предполагалось, а причина состоит в сложной экономической ситуации.

Для рынка Китая новый пикап доступен под названием Kaicene F70, однако имя для местных клиентов пока не озвучили. Предполагается, что под капотом установят 1,9-литровый дизельный агрегат, который выдает 150 л.с. мощности. Автомобиль доступен с передним или полным приводом.