 

В Германии обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством

27.10.2020, 13:23, Разное

Гражданин ФРГ Вольфганг Хайнц обвинил Алексея Навального в злоупотреблении правом гостя. Он обратил внимание на оскорбления в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

“Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику”, – уверен читатель Süddeutsche Zeitung.

Схожего мнения придерживается Петер Фендт. Он напомнил, что бывший канцлер многое сделал для Германии и ее экономики. Герхарда Шредера читатель назвал одним из лучшим руководителей ФРГ.

Вольфрам Зальцер призвал не подражать скандальному блогеру. Читатель возмущен, что руководство ФРГ “заглядывает” в рот Алексею Навальному. Блогер оправдывает неприкрытую русофобию, уверен немец.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Они смогли стабилизировать состояние пациента, после чего его вывезли в Германию.

В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы “Новичок”. Доказательств этому представлено не было, сотрудничать с Москвой Берлин отказывается.



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