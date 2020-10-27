Два чиновника здравоохранения Ростовской области уволены после гибели 13 пациентов

27.10.2020, 13:20, Разное



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Накануне Левицкая заявила на пресс-конференции о том, что проведенная проверка не выявила никаких проблем с поставкой кислорода в перепрофилированной больнице №20 Ростова-на-Дону. При этом чиновник признала, что реаниматологи и исполняющий обязанности главврача медучреждения подавали рапорт о перебоях и даже отключениях.

«В ходе проверки было выявлено, что перебоев с подвозом кислорода со стороны организаций, снабжающих кислородом, не было. Была ли утечка, однозначно мы не можем сказать», – сказала чиновник и отметила, что установить этот факт смогут только следственные органы, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.

Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской в связи с выходом на пенсию. Чуть позже ТАСС сообщил об увольнении Надежды Левицкой.

Шокирующую новость о гибели 13 пациентов в ростовском ковидном госпитале из-за перебоев с поставкой кислорода 21 октября сообщил городской портал 161.ru со ссылкой на собственный источник в региональной системе здравоохранения. По его словам, «пациенты, которые могли еще продержаться», подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, скончались после длительной паузы в снабжении стационара кислородом 11-12 октября. Пять больных умерли в реанимации, остальные — в стационаре больницы.

«Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — цитирует портал представителя здравоохранения.

Информацию о задохнувшихся пациентов подтвердил врач «красной зоны» городской больницы №20, перепрофилированной для работы с больными коронавирусом. Он сообщил журналистам, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением. По мнению медика, все погибшие пациенты были в очень тяжелом состоянии, но как минимум троих можно было бы спасти, если бы не случились перебои с кислородом.

Накануне стало известно о смерти главного врача больницы Юрия Дронова. В пресс-службе городской администрации подтвердили, что врач переболел COVID-19, точная причина смерти пока неизвестна.