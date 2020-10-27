Назван самый «вредный» «диетический» напиток

27.10.2020, 13:17, Разное

Ученые из Франции назвали наиболее «вредный» «диетический напиток». Оказалось, что некоторых их разновидности могут нанести такой же вред организму, как и сладкая газировка.

Авторы исследование провели эксперимент, в рамках которого испытуемые употребляли диетические напитки с содержанием альтернативных подсластителей искусственных и натуральных. Оказалось, что у участников научной работы на 20% повысился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нежели у группы, которая пила обычные жидкости.

Ученые пообещали и дальше работать в данном направлении, чтобы понять, связана ли присутствующая зависимость с каким-то определенным подсластителем, типом напитка или же имеется какая-то скрытая проблема со здоровьем. Пока они предполагают, что люди, выбирающие так называемую диетическую жидкость, наносят вред своему здоровью. В особенности нужно быть осторожными тем, кто имеет предрасположенность к развитию сердечных заболеваний.

Постоянно употреблять подобные напитки не рекомендуется, к тому же постепенно лучше сокращать их количество в рационе. Лучше пить минеральную воду без газа. В нее можно для усиления вкусовых качеств добавлять фрукты и зелень.