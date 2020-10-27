 

И все благодаря собаке: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом

27.10.2020, 13:10, Разное

Долгое время о личной жизни звезды “Убить Билла” ничего не было известно, и вот наконец Page Six удалось узнать, с кем встречается актриса. Оказалось, Ума Турман познакомилась со своим новым возлюбленным во время пандемии. По данным источников, Ума и 50-летний Питер Саббет, архитектор и директор известной компании Oza Sabbeth Architects, встретились на пляже в Саг-Харборе, Нью-Йорк, и большую роль в этом сыграла собака.

Питер понятия не имел, кто такая Ума. Она прогуливалась по пляжу рядом с ним, и вдруг он решил попросить ее присмотреть за его собакой, пока он плавает. Актриса – как известный любитель собак – согласилась, и теперь, несколько месяцев спустя, они безумно влюблены друг в друга и покупают дом в Хэмптонсе, – рассказывает инсайдер.

Фотограф Санни Халса и Питер Саббет

Напомним, Ума Турман была замужем дважды – за актерами Гэри Олдменом и Итаном Хоуком. От последнего она родила двоих детей – Левона Роэн и Майю. С 2007 по 2014 год Ума состояла в незарегистрированном браке с финансистом Арпадом Бюссоном. В 2012-м Турман родила от него дочь – Луну.

Ума Турман с сыномУма Турман с дочерью



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