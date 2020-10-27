 

Ксения Собчак рассказала, как перенесла коронавирус вместе с сыном Платоном

27.10.2020, 13:10, Разное

Ксения Собчак перенесла коронавирус, о чем на этот раз рассказала лично – в эфире программы “Док-ток” на Первом канале. По словам телеведущей, она заподозрила неладное, когда диагностировала у себя кашель и повышенную температуру. В электронном дневнике болезни она заявила:

Что-то я себя прям неважно чувствую. Температура 37,8. Такое состояние, как будто начинается грипп. И, честно говоря, очень переживаю, чтобы это был не COVID.

После этого она сдала ПЦР-тест, который оказался положительным. По словам врача Собчак, она перенесла болезнь в легкой форме, сама она пожаловалась на то, что потеряла обоняние на четвертый-пятый день с момента заболевания. Кроме того, она постоянно чувствовала усталость:

У меня было ощущение, что я сутками сплю, а потом пропали запахи.

Болезнь стала для Собчак неожиданной, поскольку в конце лета коронавирусом переболел ее сын от Максима Виторгана, Платон. Тогда Ксения находилась с ним в тесном контакте и либо переболела бессимптомно, либо ей удалось не заразиться. В своем Telegram-канале Ксения также опубликовала скрин ее нового теста на COVID-19 от 22 октября, подтверждающего, что она здорова. “Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела”, – призналась Собчак.

Ксения Собчак с сыном Платоном



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