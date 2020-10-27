 

Россия и Белоруссия утвердили замысел учения «Запад-2021»

27.10.2020, 13:08, Новости дня

Совместная коллегия министерств обороны РФ и Белоруссии утвердила замысел учения «Запад-2021» и план сотрудничества на 2021 год, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.

«Прошла совместная коллегия министерств обороны Беларуси и России. В ходе совместной коллегии утвержден замысел совместного учения «Запад-2021», план двустороннего сотрудничества на 2021 год», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там говорится, что также подписаны постановления о проведении совместных специальных учений при подготовке к «Запад-2021», о совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин и итогов Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.

По данным пресс-службы, на заседании подведены итоги деятельности оборонных ведомств за прошедший период, обсуждены вопросы организации и проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и РФ «Запад-2021», подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества РФ и Белоруссии, совершенствование объединенных военных систем.

Кроме того, говорится в сообщении, в рамках мероприятия состоялась рабочая встреча министра обороны Белоруссии с госсекретарем Союзного государства, в ходе которой обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией программ Союзного государства в военной сфере.



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