Алиев обвинил Россию в поставках оружия Армении с базы в Гюмри

27.10.2020, 13:08, Новости дня

С российской базы в Гюмри периодически идут поставки вооруженным силам Армении, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, участие турецких войск в операциях в Карабахе – это ложь, поскольку нет никаких доказательств. Он отметил, что турецкие F-16 находятся на территории Азербайджана из-за совместных военных учений накануне конфликта, информирует Trend со ссылкой на телеканал Rai-1.

«Мы же не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, что 5 тыс. российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри, и, по нашим данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про нас», – отметил глава государства.

Он добавил, что все, кто обвиняет Азербайджан, сначала должны разобраться с собой, а после этого делать скоропалительные выводы.

Ранее Армения сообщила о наличии доказательств участия турецкого спецназа в боях в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Анкара заявляла, что Турция может отправить своих военных в зону конфликта в Карабахе, если Азербайджан попросит об этом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у Азербайджана есть своя боеспособная армия, страна не нуждается в необходимости вовлекать в конфликт кого-либо еще.

В МИД РФ сообщили, что Москва обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, РФ подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту.