Кудрин заявил, что в РФ решена проблема нищеты

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27.10.2020, 13:08, Новости дня

Проблема крайней нищеты в мире обострилась из-за коронавируса, но в РФ она давно решена, в данный момент государственной политике нужны четкие цели для решения оставшихся проблем и дальнейшего повышения качества жизни граждан, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, в мире критерием бедности является величина ежедневных расходов человека на сумму около одного доллара в день, передает РИА «Новости».

«В начале пандемии 8,2% населения мира жили на средства менее 1 доллара в день. Это нищета. А сейчас, в период пандемии, эта цифра увеличилась до 8,8%», – сказал он, выступая на форуме стратегов.

Однако в РФ «мы эту проблему, естественно, давно решили, мы эту нищету самую серьезную давно уже преодолели».

«Мы, конечно, должны повышать качество стратегического планирования», – добавил Кудрин. По словам главы Счетной палаты, правительство стало серьезнее относиться к вопросам государственного управления и планирования.

«Уточненные нацпроекты будут представлены в ближайшие дни, и мы увидим, как они скорректированы с учетом новых задач, которые поставлены летом президентом», – сказал он.

Ранее ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года.



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