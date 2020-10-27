Скандалы: Ввоз в эксплуатацию

27.10.2020, 13:05, Разное

Российские банки почти вдвое увеличили импорт долларов в страну

Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию. Так, согласно статистике Центробанка, которую проанализировали «Известия», в августе подведомственные ему учреждения импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го. При этом европейская валюта не пользуется таким спросом — ее ввоз в августе оказался втрое меньше, чем в июле 2020-го и в 5,7 раза, чем в том же периоде прошлого года.

Факторы роста

Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро — 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца). Тогда больше всего увеличились закупки американской денежной единицы: в 9,6 раза по сравнению с показателями февраля и в 8,3 раза — с уровнем аналогичного периода прошлого года. Несмотря на то, что евро было завезено втрое больше, чем в феврале, подобные мартовским и выше объемы ввоза наблюдались ранее.

После весенних рекордов импорт зарубежных банкнот в РФ оставался на стабильном уровне. Однако в августе банки вновь сильно увеличили объемы ввоза иностранной валюты, а именно наличных долларов до $1,62 млрд. Эта сумма в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го, следует из статистики регулятора.

При этом интерес к европейской валюте в августе, напротив, ослаб по сравнению с июлем и составил в долларовом эквиваленте 215,4 млн, что втрое меньше чем в июле, и в 5,7 раза — чем в тот же периода прошлого года. Всего за восемь месяцев 2020 года банки привлекли наличных долларов 12,7 млрд, а евро — 3,5 млрд против прошлогодних 7,1 млрд и 7,7 млрд соответственно.

В пресс-службе Центробанка на запрос «Известий» о причинах возобновившегося роста ввоза иностранной валюты оперативно не ответили.

Между тем опрошенные «Известиями» эксперты связывают наращивание банками валютной ликвидности с несколькими факторами. По словам члена совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, такая ситуация характера для очень многих развивающихся экономик, к которым относится и Россия. Здесь уместно сравнение с 2014 годом, когда отечественные банки закупили рекордное количество валюты, поскольку существовала реальная угроза блокировки валютных операций, подчеркнул он.

— Сейчас такой сценарий не рассматривается, однако существует риск наступления в США относительно затяжной «смуты», в случае если по итогам выборов одна из сторон не признает победу другой. Это может иметь неприятные последствия для российской и глобальной экономики, поскольку, когда у американской возникают проблемы, это сказывается на всем остальном мире, — резюмировал Агван Микаелян.

Рост спроса со стороны финансовых организаций может объясняться как изменением структуры валютных сбережений населения, так и сезонными факторами, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Например, поздно начавшийся сезон отпусков с открытием границ по отдельным туристическим направлениям, добавил он. По мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, частично повышенный спрос на наличную валюту обусловлен упавшими ставками по доллару, что приводит к пересмотру отношения инвесторов к таким вкладам. При этом снижение спроса на евро связано с ограничениями на туризм, полагает он.

Повышенный спрос

«Известия» спросили крупнейшие банки об объемах валюты, привлеченной из-за рубежа с начала пандемии, а также об изменении доли валютных вкладов в их депозитном портфеле. В большинстве кредитных учреждений не ответили, в пресс-службе «Сбера» отказались от комментария. По второй части вопроса в пресс-службе «Зенита» отметили, что с начала года доля валютных вкладов в портфеле срочных депозитов физических лиц существенно не изменилась.

По словам директора розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгения Шитикова, серьезного увеличения части валютных вкладов за последний год не отмечается. На данный момент доля иностранных денег в розничных пассивах банка составляет 5%: доллары — 4%, а евро — 1%.

Сейчас наблюдается повышенный спрос на изъятия валютных вкладов по окончании срока, отмечает Иван Уклеин. По его словам, ставки долларового размещения резко упали после марта. Сейчас проценты на такие депозиты околонулевые, из-за чего клиенты банков зачастую забирают сбережения и инвестируют в альтернативные инструменты. Также есть высокие требованиях ЦБ к резервированию по валютным вкладам, что зачастую делает невыгодным для банков такие продукты даже под 0,3–0,4%, отмечает он.

Покупка долларов США традиционно рассматривается гражданами как защитная стратегия от падения курса рубля, подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По его словам, нацвалюта продолжает дешеветь: если в прошлом августе население купило $1,8 млрд, а продало $1,4 млрд, то в этом году — $1,7 млрд и $894 млн соответственно. Свою роль сыграло открытие границ и отток мигрантов, считает он. Спрос населения на иностранную валюту усиливается, что связано со стремлением граждан сберечь накопления и сезонностью в период отпусков и праздников, согласен и Агван Микаелян.

Говоря о связи роста ввоза валюты и интервенций ЦБ, Василий Карпунин подчеркнул, что регулятор не поддерживает курс рубля из-за слабости нацвалюты, а действует строго в рамках бюджетного правила. Продажа валюты от сделки со Сбербанком и допэмиссии «Аэрофлота» — это частный случай. Сейчас подходящий момент для таких операций, учитывая очередное появление в курсе рубль/доллар фактора геополитики.

По его мнению, при спокойном внешнем фоне к концу года доллар в паре с рублем можем опуститься ниже отметки 74. С начала года российская валюта в паре с американской потеряла 18,4%, с европейской — 24,3%.

Роза Алмакунова