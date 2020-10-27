Скандалы: «Обещал партнерам «покровительство», но не предоставил его»

27.10.2020, 13:05, Разное

Как Набиуллина вступилась перед Путиным за арестованного топ-менеджера «Траста» Хабарова

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), состоявшемся в среду, 21 октября, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина вступилась перед президентом Владимиром Путиным за находящегося в СИЗО топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова. Выступление Набиуллиной состоялось на закрытой части встречи. Об этом Forbes рассказали два собеседника: человек, близкий к одному из участников встречи, и человек, близкий к ЦБ.

Набиуллина говорила о декриминализации экономических преступлений и об избыточной мере пресечения в отношении Хабарова, говорит один из собеседников Forbes. Глава ЦБ отозвалась о топ-менеджере как о профессионале, которого задержали и оправили под арест без предварительного разбирательства, говорит другой собеседник. Речь в очередной раз зашла о том, что не нужно «кошмарить бизнес» уголовными делами, а кейс Хабарова приводился как очередной пример того, как экономический спор перешел в уголовную плоскость, говорит собеседник. По его словам, о Хабарове высказывались и другие участники встречи, например, глава РСПП Александр Шохин. На встрече говорилось, что Хабаров перед арестом выиграл экономический спор. Таким образом, его арест создает прецедент для любого бизнесмена «развернуть» судебное решение, инициировав уголовное преследование, описывает содержание встречи собеседник Forbes, близкий к ее участнику.

Как рассказал третий источник Forbes, присутствовавший на встрече, после нескольких выступлений в поддержку Хабарова Владимир Путин все-таки высказался по его поводу, сказав, что уголовное дело не связано с банковской деятельностью топ-менеджера и представляется довольно простым: тот обещал партнерам «покровительство» бизнеса, но не предоставил его. По словам Путина, разобраться в ситуации должны органы. Его слова подтвердил Forbes еще один источник, который был на встрече.

Михаил Хабаров был задержан 9 октября по подозрению в мошенничестве, заявление на него написал основатель и совладелец грузоперевозчика «Деловые линии» Александр Богатиков. Отношения между ними начались в 2014 году, когда структура «Альфа Групп» А1, которую возглавлял тогда Хабаров, выступила на стороне другого совладельца «Деловых линий», Сергея Демидова, в его конфликте с Богатиковым. Когда конфликт был урегулирован, Хабаров перешел на работу в «Деловые линии», а также подписал с Богатиковым опцион о покупке 30% акций грузоперевозчика за $60 млн. Затем конфликт произошел уже между Богатиковым и Хабаровым. В результате последний не смог реализовать опцион — в начале 2018 года Богатиков продал часть акций «Деловых линий» новым инвесторам, среди них была бывший гендиректор «Нафты» Сулеймана Керимова F 13 Татьяна Башмакова. Тогда же Хабаров подал к Богатикову иск в Лондонский международный коммерческий арбитраж (LCIA) и выиграл: в начале 2020 года суд обязал Богатикова выплатить топ-менеджеру «Траста» $58 млн.

В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Хабарова история описывается несколько иначе: тот якобы заставил Богатикова заключить с ним опцион, пообещав «покровительство» «Деловым линиям» и пригрозив в случае отказа проблемами с налоговыми и правоохранительными органами. Кроме того, Богатиков в 2014-2017 годах перечислил Хабарову 842 млн рублей по договору об оказании услуг.

Александр Шохин не ответил на сообщение и звонки Forbes. Центральный банк не ответил на запрос Forbes. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Forbes, что не комментирует ни содержание закрытой части встречи с членами РСПП, ни уголовное дело Хабарова. Однако днем 23 октября во время конференс-колла с журналистами подтвердил, что тема Хабарова обсуждалась на встрече. «Вы знаете, в таких разговорах закрытая часть устраивается именно для того, чтобы провести откровенный обмен мнениями, без каких-либо ограничителей и без заранее заданных параметров. Поэтому было бы, наверное, неправильно с моей стороны выдавать какую-то информацию с закрытой части. Тему да, я подтверждаю, что эта тема фигурировала», — сказал он.

На работу в «Траст» Хабаров перешел в мае 2019 года, став в банке главным исполнительным директором. «Траст», известный как банк непрофильных активов, занимается работой с проблемными активами, перешедшими на его баланс из санированных банка «Открытие», Бинбанка, Рост Банка и Промсвязьбанка, а также пытается взыскать в пользу государства ущерб с их бывших собственников. В «Трасте» Хабаров отвечает за специальные проекты, суды и реструктуризации, рассказывал Forbes.

Дмитрий Яковенко