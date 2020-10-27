Анна Хилькевич призналась, что переболела коронавирусом

27.10.2020, 12:53, Разное

Популярная российская актриса Анна Хилькевич призналась, что перенесла коронавирус. Этого заболевания не удалось избежать и членам ее семьи, в том числе и няне.

По словам Хилькевич, коронавирус у нее прошел в легкой форме. На пятый день от появления первых симптомов, в частности, першения в горле, у звезды сериала «Универ» пропало обоняние. После этого знаменитость отправилась сдавать анализ. На вкус она чувствовала только сладкое, соленое, кислое и горькое.

Результат анализа оказался поврежденным только на шестой день. Несмотря на это, Хилькевич изначально, чувствуя всю ответственность, начала соблюдать изоляцию. В целом все прошло легко, но у актрисы присутствовало чувство страха. Она считает, что коронавирус легко перепутать с обычным ОРВИ, если не прислушиваться к собственному организму. Характерным симптомом знаменитость назвала одышку.

В период болезни актриса вдобавок пребывала не в самом лучшем эмоциональном состоянии. Она считает, что все болезни у человека начинают проявляться именно в такое время. У старшей дочери Арианны при COVID-19 только один день была температура, у младшей Марии и вовсе не было симптомов.

Хилькевич пожелала всем подписчикам не болеть. Для этого необходимо стараться поднимать иммунитет.