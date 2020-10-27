Вакцинолог предупредила о возможной смертельной опасности вакцины «Спутник V»

27.10.2020, 12:53, Разное

Вакцинолог Надежда Юминова полагает, что на нынешней стадии исследования сыворотка от коронавируса «Спутник V» может не защитить от инфекции, а ускорить ее распространение. Если это произойдет, то у человека могут возникнуть осложнения, вплоть до сердечных заболеваний или отказа органов.

По словам сотрудницы НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, некоторые вакцины могут иметь побочные эффекты. Но все они разные. У кого-то после прививания повысится температура, у других могут начаться смертельные осложнения. По поводу вакцины «Спутник V» пока подробностей нет, но использование сывороток подобного типа приводило к появлению побочных эффектов. Например, из-за вакцины от Лихорадки Денге погибло 300 детей.

Ученые рекомендуют сразу себе не ставить вакцину от коронавируса, поскольку последствия могут оказаться разными. Они советуют дождаться третьего этапа тестирования, в рамках которого привитыми будут более тысячи человек. Это позволит точнее установить характер возможных побочных эффектов.