 

Найден способ предсказать смерть от коронавируса

27.10.2020, 12:53, Разное

Ученые из Нью-Йорка нашли достоверный способ предсказания наступления смерти от коронавируса. В этом помогает оценка повреждения правой части сердца у заболевших COVID-19.
В эксперименте американских медиков были задействованы 510 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всем участникам научной работы специалисты предложили провести эхокардиографию. У 35% пациентов в результате была выявлена ярко выраженная дилатация правого желудочка. Дисфункция последнего наблюдалась у 15% участников эксперимента. К слову, средний возраст всех испытуемых соствалял 64 года.

Люди с первым нарушением в 2,5 раза чаще умирали в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Аналогичный показатель увеличивался в 1,43 раза у тех, кто имел дилатацию. Ученые отмечают, что ни один существующий стандартный маркер тяжелого протекания коронавируса не предсказывал наступление летального исхода.

По данным ВОЗ, во всем мире COVID-19 подхватили 43,4 миллиона человек. Сообщается, что удалось вылечиться 29,1 миллиона человек, а 1,16 миллиона скончались.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Мнение: Феномен Трампа

08.09 / Новые выборы и уход Лукашенко: Кремль определился с преемником Батьки – мнение эксперта

30.07 / Ученые выявили ген, способствующий развитию коронавируса

11.09 / Мнение: Слишком большая грудь приковала к инвалидному креслу

18.08 / Радзюкевич прокомментировал слухи о большом гонораре для Добронравова из бюджета

16.08 / Елена Летучая похвасталась шикарным отдыхом на Занзибаре стоимостью 36 тысяч рублей в сутки

03.09 / Контент от Сассексов: Меган Маркл и принц Гарри подписали крупный контракт с Netflix

01.08 / Беременная Джиджи Хадид поделилась редким снимком со своим бойфрендом Зейном Маликом

02.10 / Мнение: Война в Карабахе. Опрос

15.08 / Мнение: Зачем снижать планку притязаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска