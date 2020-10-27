Найден способ предсказать смерть от коронавируса

27.10.2020, 12:53, Разное

Ученые из Нью-Йорка нашли достоверный способ предсказания наступления смерти от коронавируса. В этом помогает оценка повреждения правой части сердца у заболевших COVID-19.

В эксперименте американских медиков были задействованы 510 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всем участникам научной работы специалисты предложили провести эхокардиографию. У 35% пациентов в результате была выявлена ярко выраженная дилатация правого желудочка. Дисфункция последнего наблюдалась у 15% участников эксперимента. К слову, средний возраст всех испытуемых соствалял 64 года.

Люди с первым нарушением в 2,5 раза чаще умирали в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Аналогичный показатель увеличивался в 1,43 раза у тех, кто имел дилатацию. Ученые отмечают, что ни один существующий стандартный маркер тяжелого протекания коронавируса не предсказывал наступление летального исхода.

По данным ВОЗ, во всем мире COVID-19 подхватили 43,4 миллиона человек. Сообщается, что удалось вылечиться 29,1 миллиона человек, а 1,16 миллиона скончались.