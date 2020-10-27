С отливом или без? – Личное мнение
27.10.2020, 12:50, Разное
Есть вещи, которые лично меня сильно отталкивают во внешности любого человека. Среди них — скошенный подбородок, жёлтые зубы, и вот это:
Фото: Соцсети
У мужчин такое бывает на лице.
У женщин — это гладко выбритые и синие, как я их называю, подмышки. Весьма распространённая проблема среди натуральных брюнеток и шатенок.
Выглядит грязно, даже в исполнении всемирно признанных красавиц.
Фото: Соцсети
От этого синего отлива, который мы часто видим на лицах жгучих красавцев, женщина не может избавиться при помощи станка для бритья. Сбрила «под ноль», но срез-то тёмный!
Отсюда — противная синева. В подмышечных впадинах, на ногах, руках и, вообще, везде, где вы елозите бритвой или эпилятором.
Если природная блондинка может себе позволить брить и при этом не светить синевой, а просто колоться ежом, то брюнетке, в принципе, лучше забыть про такой прибор, как бритва.
Лично я забыла, удалив все волосы на теле лазером.
Теперь я имею дело только с ништяками, которые даются от природы брюнеткам: хорошими, тёмными ресницами и бровями, не нуждающимися покраске. А от минусов я избавилась в центре EPILAS.
Я там прошла курс лазерной эпиляции уже давно, и пока ничего не выросло. И вряд ли вырастет. Станка для бритья у меня теперь нет.
Почему EPILAS?
Там — стерильная чистота, новейшее оборудование из Германии и отличные врачи, которые на этом оборудовании работают. Именно врачи, а не вчерашние маникюрши, окончившие двухнедельные курсы косметологов в Коньково.
В EPILAS настолько хорошо делают процедуры, что за несколько лет бизнес разросся от одного салона до четырёх! Недавно открылся новый салон в Химках.
Там всё — по самому высшему стандарту EPILAS. Вот их философия вкратце словами управляющего директора:
Высокотехнологичные процедуры и качественный сервис не должны стоить дорого. Первое – это всего лишь разовые расходы на оборудование, второе – элементарное уважение к себе и в первую очередь к своим гостям, к Вам!
Сейчас — самое время начать курс лазерной эпиляции, чтобы уже к лету забыть о том, что вы когда-то были настолько дремучи, что пользовались станком для бритья.
Если ты побрила подмышки — это не значит, что всё у тебя там — ок. Дьявол — в деталях, деталь — в том, что синего отлива на теле женщины быть не должно.
А что вас может оттолкнуть во внешности человека?
Источник: Лена Миро
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