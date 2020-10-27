С отливом или без? – Личное мнение

27.10.2020, 12:50, Разное

Есть вещи, которые лично меня сильно отталкивают во внешности любого человека. Среди них — скошенный подбородок, жёлтые зубы, и вот это:



Фото: Соцсети

У мужчин такое бывает на лице.

У женщин — это гладко выбритые и синие, как я их называю, подмышки. Весьма распространённая проблема среди натуральных брюнеток и шатенок.

Выглядит грязно, даже в исполнении всемирно признанных красавиц.



Фото: Соцсети

От этого синего отлива, который мы часто видим на лицах жгучих красавцев, женщина не может избавиться при помощи станка для бритья. Сбрила «под ноль», но срез-то тёмный!

Отсюда — противная синева. В подмышечных впадинах, на ногах, руках и, вообще, везде, где вы елозите бритвой или эпилятором.

Если природная блондинка может себе позволить брить и при этом не светить синевой, а просто колоться ежом, то брюнетке, в принципе, лучше забыть про такой прибор, как бритва.

Лично я забыла, удалив все волосы на теле лазером.

Теперь я имею дело только с ништяками, которые даются от природы брюнеткам: хорошими, тёмными ресницами и бровями, не нуждающимися покраске. А от минусов я избавилась в центре EPILAS.

Я там прошла курс лазерной эпиляции уже давно, и пока ничего не выросло. И вряд ли вырастет. Станка для бритья у меня теперь нет.

Почему EPILAS?

Там — стерильная чистота, новейшее оборудование из Германии и отличные врачи, которые на этом оборудовании работают. Именно врачи, а не вчерашние маникюрши, окончившие двухнедельные курсы косметологов в Коньково.

В EPILAS настолько хорошо делают процедуры, что за несколько лет бизнес разросся от одного салона до четырёх! Недавно открылся новый салон в Химках.

Там всё — по самому высшему стандарту EPILAS. Вот их философия вкратце словами управляющего директора:

Высокотехнологичные процедуры и качественный сервис не должны стоить дорого. Первое – это всего лишь разовые расходы на оборудование, второе – элементарное уважение к себе и в первую очередь к своим гостям, к Вам!

Сейчас — самое время начать курс лазерной эпиляции, чтобы уже к лету забыть о том, что вы когда-то были настолько дремучи, что пользовались станком для бритья.

Если ты побрила подмышки — это не значит, что всё у тебя там — ок. Дьявол — в деталях, деталь — в том, что синего отлива на теле женщины быть не должно.

А что вас может оттолкнуть во внешности человека?