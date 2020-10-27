Европа захотела сотрудничать с Россией вне зависимости от санкций

27.10.2020, 12:48, Новости дня

Европейская организация морских портов, а также представители мирового бизнеса и транспорта выразили надежду на восстановление сотрудничества с Россией на фоне введенных Евросоюзом новых антироссийских санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил президент Центра исследований Евразии и Средиземноморья, политолог Лоренцо Салимбени.

Политолог в своей статье, опубликованной на сайте Центра исследований Евразии и Средиземноморья, напомнил, что в Вероне 22-23 октября состоялся XIII Евразийский экономический форум – вскоре после введения новых санкций Евросоюза против РФ из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Салимбени подчеркнул, что первая волна санкций, введенных против России, негативно отразились на импорте-экспорте в ЕС, в частности, между Италией и Россией.

«Эти санкции неоднократно возобновлялись (даже со стороны правительств, в которых заседали министры, высказывавшиеся против этих мер), а в последнее время они еще более ужесточились после события с Навальным, политиком, у которого, похоже, больше последователей за границей, чем на родине», – отметил он.

Также Салимбени добавил, что раскол между ЕС и Россией создает свободное пространство, в которое может «устремиться вновь набирающая силу экономика Китая». По его словам, восстановление Китая после периода закрытия уже достигло необыкновенных процентов роста ВВП на фоне рецессии, затронувшей остальной мир, «где наблюдаются лишь робкие признаки роста».

Президент Центра исследований Евразии и Средиземноморья в своей статье подчеркивает, что вице-президент Организации европейских морских портов (ЭСПО) выразил надежду на восстановление сотрудничества с Россией несмотря на все более ожесточенную экономическую конкуренцию между США и Китаем.

«Мы стали свидетелями парадокса новых поборников суверенитета в Европе, в попытке вернуть независимость от Брюсселя ломающих шапку перед новым господином, прося о помощи. Европа, наоборот, должна строить свою внешнюю политику, опираясь на собственные неотъемлемые ценности, последовательно и решительно. С двумя колоссами, но также и с Россией. Так она сможет восстановить авторитет и роль в Евразии; помочь этому региону обрести собственное измерение, благодаря которому он сможет снова задавать тон процессам на мировом уровне», – сказал он.

В то же время представители мира бизнеса и транспорта высказали надежды на возобновление российско-итальянских и российско-европейских отношений, которыми европейские институты не могут продолжать пренебрегать. Это в том числе требуется для того, чтобы не усугублять положение в экономике, которую еще сильнее может подорвать введение новых мер изоляции на фоне борьбы с коронавирусом.

Ранее в Евросоюзе, Великобритании и США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным ввели санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ) и шести россиян.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением, что блогер Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность.