Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и президента Абхазии

27.10.2020, 12:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с президентом Абхазии Асланом Бжанией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано. Но это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям», – передает ТАСС слова Пескова.

Пресс-служба Бжании сообщила, что он отбыл с рабочим визитом в Москву, 26 октября. В российской столице президент Абхазии провел встречу с врачами-соотечественниками, обсудил вопросы борьбы с коронавирусом.

А отвечая на вопрос о контактах по вопросу Нагорного Карабаха, Песков отметил что вовлечение любой страны в урегулирование ситуации должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном.

«Здесь важна точка зрения только двух сторон, имеются в виду противоборствующие страны – Азербайджан и Армения. Только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, должна ли Турция быть больше вовлечена в следующий раунд переговоров по Нагорному Карабаху.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.