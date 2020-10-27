Пропавшего в Москве иностранного студента нашли мертвым в кустах

27.10.2020, 12:43, Разное

В Москве обнаружили мертвым 31-летнего студента Московского государственного строительного института (МГСИ) Макорока Жоливе. Выходец из африканской Бурунди пропал без вести 22 октября.

Тело студента второго курса нашли в кустах неподалеку от общежития, расположенного на Ярославском шоссе. В минувший четверг он вышел из здания в продуктовый магазин, но так и не вернулся. У мужчины был проломлен череп, при этом никаких ценностей преступники не похитили. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА “ФАН”.