Пропавшего в Москве иностранного студента нашли мертвым в кустах

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27.10.2020, 12:43, Разное

В Москве обнаружили мертвым 31-летнего студента Московского государственного строительного института (МГСИ) Макорока Жоливе. Выходец из африканской Бурунди пропал без вести 22 октября.

Тело студента второго курса нашли в кустах неподалеку от общежития, расположенного на Ярославском шоссе. В минувший четверг он вышел из здания в продуктовый магазин, но так и не вернулся. У мужчины был проломлен череп, при этом никаких ценностей преступники не похитили. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА “ФАН”.



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