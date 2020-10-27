Девочка заблудилась в лесу и увидела необъяснимые вещи

27.10.2020, 12:41, Разное

Эта история была опубликована на сайте Reddit и получила много "лайков" и комментариев. Ее автор в детстве жила в лесистой местности штата Вирджиния (США):

"Как большинство детей моего возраста (мне было 10 лет, когда все это случилось), я проводила много времени, играя в лесу и гуляя по лесу или рядом с ним. Однажды я и моя подруга нашли в лесу ручей, когда пошли по одной оленьей тропке.

Этот ручей был редкой находкой и показался нам идеальным местом для игр. Он был достаточно широким и глубоким, чтобы в нем можно было плавать, а его берега поросли мягким мхом, на котором было приятно сидеть.

Вода в ручье была прохладной и прозрачной, без водяных жуков и комаров, мы были от нее в восторге. Мы несколько часов плескались в ручье, а потом пошли домой на обед, но мы планировали вернуться сюда на следующий день с едой, чтобы устроить на берегу ручья пикник и провести там целый день.

На следующий день я и моя подруга с корзинкой для пикника снова отправились в лес. Было около 13.00. Мы пошли в то же место, что накануне, потому что следовали по той же оленьей тропке. Но ручья там внезапно уже не было.

Мы вышли на ту же поляну, поросшую огромными толстыми папоротниками, и ручей должен был быть именно на этой поляне. Мы никак не могли ошибиться и забрести в другое место. Мы были в недоумении, однако к тому времени мы проголодались, поэтому мы решили устроиться на этой поляне и поесть.

Потом мы немного поиграли там после еды и нам было весело и здорово. Но когда мы поднялись и решили снова поискать ручей, лес начал резко меняться. По мере того, как мы шли по лесу, вокруг становилось все темнее и холоднее, а потом я заметила, как моя подруга часто крутит головой и смотрит позади нас.

Мы так прошли около получаса и потом внезапно вышли к объекту, который выглядел как ванная комната. Там стояла ванна, раковина и унитаз, все заросшие плющом. Было очень странно найти такое прямо посредине леса, но мы просто прошли мимо, шутя про "туалет йети".

Мы прошли по лесу еще час и не нашли ни ручья, ни вообще ничего знакомого. Вот тогда мы начали паниковать. Теперь нашей главной целью было выбраться из этого леса. Я сказала подруге, что нам надо следовать за солнцем и в конце концов мы окажемся на дороге или на частной территории, где найдем помощь.

Но подруга имела на это другое мнение и тогда мы начали ругаться и кричать друг на друга. Все это было от страха. Тогда я сказала ей, что пусть она идет своим путем, а я пойду своим и тогда мы узнаем, кто из нас был прав.

Сейчас, уже давно будучи взрослым человеком, я полностью осознаю, что тогда я была упрямым ослом и идиоткой. Потому, что это было худшее решение, которое мы могли выбрать.

Я пошла одна, но но не прошло и десяти минут, как я стала слышать, что за мной кто-то идет. Он был всего метрах в 30 от меня. Я думала, что это моя подруга все-таки решила последовать за мной и я сбавила скорость, чтобы она смогла меня догнать. Однако оно тоже сбавило скорость. Я снова пошла обычным шагом и оно снова изменило свою скорость и приспособилось под мой темп.

И так продолжалось долго… часами. Все это время, что я шла и слышала как меня преследуют, я думала, что может быть все это было лишь в моей голове. Но если не так, то может за мной и правда идет что-то? Я подобрала большую палку и проверила, что она достаточно прочная.

Когда стало темнеть, я наткнулась на то, отчего у меня сердце упало куда-то вниз живота. Это была "ванная йети". Получалось, что я несколько часов ходила просто по кругу, хотя я была уверена, что следую за солнцем, то есть иду на запад. Я устала и была сбита с толку, я просто села на бревно и начала громко кричать со всей силы, а потом стучать палкой по землей.

Я выкрикивала имя подруги, но не получала ответа, а потом я снова услышала шаги, что-то шло в мою сторону. Потом шаги участились, оно побежало. Я не выдержала, вскочила на ноги и побежала в обратном направлении от шагов.

Это была самая страшная часть всей этой истории и обычно я ее опускаю, когда рассказываю другим людям об этом случае. Когда я бежала через сумрачный лес, я услышала звон, похожий на колокольный. А потом я посмотрела вверх и увидела самое темное облако, что я видела в своей жизни. Оно было таким черным, словно ночное небо, а вокруг него кружилась темно-серая дымка.

От этого зрелища меня заполнило чувство чего-то ужасного и я почти ощутила тошноту. Еще больше стало страшно, когда я поняла, что колокольный звон идет из облака. Звон был оглушительно громким, и становился все громче. Я застыла на месте от страха и испытала чувство абсолютного и всепоглощающего ужаса, который никогда не испытывала ни раньше, ни в последующие годы.

Что-то в моей голове кричало, что если я застыну и не буду бежать, это облако сделает так, что меня больше никто и никогда не увидит. Но я не могла уйти туда, где находилась та тварь, что меня преследовала, поэтому побежала резко направо.

Теперь в лесу было совсем темно и я бежала почти вслепую. пробираясь через ветки, тяжело дыша и спотыкаясь. Пока я вдруг не врезалось в какое-то препятствие, причем так сильно, что меня откинуло на землю. Лишь тогда я поняла, что больше не слышу звона.

Когда мои глаза приспособились к темноте, я стала различать очертания старого забора, именно в него я врезалась. Я пошла вдоль забора и он привел меня на чужую ферму, а потом я подошла к фермерскому дому, нашла там человека и попросила отвезти меня домой.

Я с ног до головы была покрыта кровоточащими царапинами и была душевно истощена и вымотана, но я наконец была в безопасности. Было уже 9 часов вечера, когда меня привезли домой. Оказалось, что моя подруга вернулась из леса давным-давно, почти сразу, как мы расстались, и она решила, что я тоже пришла домой, поэтому никому ничего не сказала. Моя же семья решила, что я просто загулялась до темноты, ведь иногда так и бывало.

Они все были в шоке, когда я вошла в дом вся в ранах и в слезах. Никто не знал, что я потерялась и неизвестно, сколько бы времени прошло, прежде чем они поняли, что я пропала и начали бы меня искать".