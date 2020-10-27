 

Мифы о пользе питьевой воды

27.10.2020, 12:36, Разное

Считается, что потребление воды в больших количествах полезно для выведения токсинов и поддержания органов в хорошей форме, что приводит к снижению веса и улучшает тонус кожи. Оказывается, это только «считается».

Несмотря на то, что многие люди пьют воду до и во время еды, чтобы уменьшит аппетит, эффекта это не оказывает. Вода быстро проходит через желудочно-кишечный тракт и не насыщает, так как не способствует выработке гормонов, сигнализирующих о том, что вы сыты.

Вода выводит из организма различные токсины

В действительности, когда вы выпиваете большое количество воды, это приводит к тому, что у вас образуется большее количество мочи, но выведение различных веществ не увеличивается, лишь снижается их концентрация в моче.

А как же «обильное питье» при болезнях? Здесь народная мудрость путает причину и следствие. Много жидкости больному нужно потому, что он теряет ее с потом и другими выделениями. И рискует получить обезвоживание. Но выведением продуктов распада из организма вода не занимается, это делают органы нашего тела — при любом количестве воды в организме.

Вода уменьшает головную боль

Это опровергают клиническая практика и факты. Здесь снова спутаны хвост и начало проблемы. Головная боль МОЖЕТ возникнуть при обезвоживании, но питье ее не снимает. Достаточное количество воды может предупредить мигрень, но может и не помочь, потому что у мигреней бывают десятки причин.

Потребление воды улучшает состояние кожи

На самом деле вода не может увлажнять кожу изнутри и задерживаться в ее слоях. Состояние кожи зависит от того, насколько сильно с нее вода испаряется. А это, в свою очередь, зависит от общего здоровья организма, температуры окружающего вас воздуха и от того, пользуетесь ли вы увлажняющими кремами.

Полезно выпивать 2 литра воды в день

Авторы исследования не находят рационального объяснения подобной распространенной рекомендации, так как этому нет никаких научных обоснований. И потом, давайте рассудим сами — как эти пресловутые 2 литра могут быть рекомендованной дозой для всех? Сравните девочку весом 42 кг и ее маму в 86. И два литра каждой из них? Пейте просто по потребности.



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