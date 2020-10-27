Названы витамины, которые помогут не заболеть зимой

27.10.2020, 12:31, Разное

Врач Людмила Лапа в интервью объяснила, какие именно витамины помогут людям не заболеть зимой. В то же время к их употреблению необходимо отнестись серьезно и без фанатизма.

Зимой нужно уделить большое внимание продуктам, содержащим витамин D. Этот элемент является очень важным, поскольку в данный период отсутствует достаточное количество солнечного света. Он витамин поддерживает осуществление правильного обмена кальция в организме. Что касается витамина С, то он помогает регулировать работу иммунитета.

Нельзя перенасыщать организм витаминами, поскольку может развиться состояние, получившее название гипервитаминоз. Оно чревато трудноизлечимой интоксикацией организма. Для каждого конкретного человека является индивидуальным количество витаминов. Лучше всего обратиться к врачу, чтобы тот назначил нужную дозировку.

В осенне-зимний период нужно следить за рационом питания. Множество витаминов можно получить из полезных продуктов.