 

Проще и быстрее: Мобильный YouTube изменился до неузнаваемости

27.10.2020, 12:31, Разное

Компания Google обновила видеоплеер в YouTube для мобильных устройств. С новыми элементами управления и жестами приложение упростилось и изменилось до неузнаваемости.
В программе для работы на смартфонах с ОС Android и iOS производитель провел реорганизацию кнопок, также преобразились элементы управления. Все это позволяет, как утверждают в Google, ускорить работу с плеером.

Так, в обновлении переключатель автовоспроизведения перенесен в центр, а субтитры вверху справа стали более заметными. Полноэкранный режим включается одним движением вверх по дисплею, а, чтобы выйти из него, достаточно провести пальцем вниз по экрану. Кроме того, теперь видео большой длины разбиваются на части, между которыми легко можно переключиться, используя небольшие превью.

Еще одним дополнением стала возможность добавления напоминаний о времени отхода ко сну. Пока перечисленные нововведения появились только на мобильной версии YouTube, однако сейчас уже готовятся аналогичные инновации для десктопного приложения, видео-сервис для компьютера после тестирования.



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