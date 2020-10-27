Названа причина конфликта силовиков в Чечне

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27.10.2020, 12:31, Новости дня

Перестрелка между работниками ОМОН и СОБР в Чечне случилась после пьяной ссоры, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Стрельба между сотрудниками ОМОН и СОБР, по предварительной информации, произошла из-за того, что они находились в состоянии алкогольного опьянения», – сказал собеседник ТАСС.

Источник добавил, что в результате инцидента пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки, устроенной сотрудниками ОМОН и СОБР в поселке Ачхой-Мартан в Чечне, погибли два человека. По данным СМИ, перед происшествием между участниками конфликта возникла словесная перепалка.



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