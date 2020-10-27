Жительница «Совхоза имени Ленина» рассказала о травле и конфликте собственников

27.10.2020, 12:31, Новости дня

Жительница «Совхоза имени Ленина», активистка и многодетная мать Александра Рахманова рассказала о травле, которой она подверглась из-за конфликта собственников предприятия.

Рахманова, интервью с которой опубликовано на портале «Совхоз. Инфо», столкнулась с травлей в соцсетях из-за отказа поддерживать Грудинина. Конфликт начался после того, как «объявили, что совхоз хотят захватить «рейдеры».

«Мы пели песни в поддержку Павла Николаевича (Грудинина), собирали подписи под обращением к президенту (России Владимиру Путину). (…) Я не захотела быть в такой оппозиции… Я не против действующей власти. Грудинин и наш совхоз это одно, а то, чтобы идти против действующей власти, это – совершенно другое. И поэтому я сказала «стоп». Давайте разберемся. Я начала интересоваться, а что вообще, происходит? Правда за кем? Действительно ли все так, как говорит Павел Николаевич, действительно ли было рейдерство? Потом оказалось, что это семейные разборки: жена, сын», – отметила она.

Женщина решила не поддерживать ни одну из сторон.

«В общем, выставили так, что у тебя должна быть позиция: либо ты за Грудинина, либо ты «Рота-Агро». Я же хочу жить так, как сама считаю нужным!», – подчеркнула она.

Травля Рахмановой началась с того момента, когда она встретилась с начальником теруправления Андреем Извековым.

«В этом визите нет никаких подводных камней. К самой многодетной семье поселка он пришел познакомиться вместе с Марией Викторовной Гаевской. Мы пообщались на разные темы. Извеков выложил пост о посещении, и под постом началось. Я вообще не поняла, что произошло (…) В своем посте он написал, что мы – светлая и позитивная семья. Пошли комментарии: «Ага, светлые с темным прошлым», – рассказала женщина.

Комменаторы также предположили, что Извеков «пиарится» на Рахмановой.

«А дальше, когда я пришла на собрание «ЗаЗаЗа, а потом я пришла на встречу с «РОТА-АГРО» – понеслась всякая грязь в соцсетях. Договорились до того, что в упрек ставят мою многодетность (…) Меня вот эти активисты считают неблагодарной. Я живу здесь в таком «райском месте», и я «неблагодарная», – рассказала женщина.

«Совхоз называют «территорией социального оптимизма». Окей, я многодетная, и не могу себе позволить купаться в бассейне… Какая здесь территория социального оптимизма? Я не понимаю. Почему постоянно пишут про новую школу. Какое отношение она имеет к совхозу? Во-первых, она инженерная, то есть она узкоспециальная. Во-вторых, она московская. В-третьих, даже если ты в нее попадешь, все равно за нее там надо платить. Обычным людям эта школа не по карману. Знаете, мы живем, как в музее. Когда гости приезжают сюда, восторгаются: «Ой, как красиво, как здорово». Но когда ты ежедневно находишься в этом «музее» и видишь все изнутри, отношение другое», – добавила она.

Рахманова также рассказала, о чем шел разговор во время ее встречи с Грудининым: «О «лежачих полицейских». Потом его спросила, почему эти «активисты» от его имени поливают жителей грязью. Он отвечает, что никого не знает, что от всех отписался. В общем, открестился от них. По другим проблемам буквально слово в слово сказал, что говорит по совхозному ТВ. Все то же: про «рейдерство», про «РОТА-АГРО». На мой прямой вопрос, почему вы не соберете собрание и тоже, как представители «РОТА-АГРО», не ответите на любые вопросы людей, ответил: «Я не буду собирать никаких собраний».

«И мне показалось, что Грудинин просто запутался. Запутался и не хочет никакой помощи, чтобы ему помогли распутаться», – поделилась мнением Рахманова.

Ранее стали известны планы «РОТА-АГРО» по развитию «Совхоза имени Ленина».

Напомним, Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей. Речь шла о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Грудинин.

Кроме того, сообщалось, что Грудинин был переизбран 19 марта директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» незаконно. Компания «Стимул», являющаяся официальным аудитором совхоза, была против проведения собрания, так как могла выдать свое заключение не ранее 21 апреля. Из-за этого аудиторской фирме грозит лишение лицензии.