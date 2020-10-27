Назван способ распознать бессимптомное течение коронавируса

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27.10.2020, 12:17, Разное

Медики назвали способ, который поможет распознать бессимптомное течение коронавируса. Проведение регулярного тестирования на COVID-19 не является эффективным. Кроме того, человек потратит немало денежных средств на сдачу анализов.
Вирусологи считают, что тест нужно сдавать тогда, когда появилась информация, что человек, входящий в группу контактных лиц, заболел. Бессимптомное течение COVID-19 покажет только анализ, других способов отслеживания состояния пока нет, поскольку отсутствуют ярко выраженные признаки инфекции.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, не имеет смысла постоянно сдавать тесты. Если в один день человек получил отрицательный результат, то это не значит, что спустя короткий промежуток времени он не подхватит инфекцию.

По словам Ларисы Попович, решить проблему с диагностикой могла бы установка так называемых «тестоматов». Таким образом, люди проверялись бы на наличие COVID-19.



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