Мнение: С Эво Моралеса сняты все обвинения

27.10.2020, 12:15, Разное

Боливийский суд аннулировал ордер на арест Эво Моралеса.

Все обвинения в "терроризме" с него были сняты.

Юридическая дорога к возвращению Эво Моралеса в Боливию открыта.

Кроме того, снятие обвинений, открывает для Моралеса путь для занятия государственных должностей и участия в выборах.

И еще интересное.

1. Более 50% избранных на последних выборах депутатов – женщины. Вот такой он реальный, а не фиктивный феминизм.

2. Луис Арсе объявил, что первым делом после вступления в должность он объявит о восстановлении отношений между Боливией и Венесуэлой. Аналогичным образом сразу же будут восстановлены отношения с Кубой.

Как ожидается, Венесуэла будет одной из первых стран, если не самой первой, которую посетить Луис Арсе после вступления в должность. Можно ожидать, что Боливия дезавуирует признание Гуайдо "президентом" Венесуэлы.



Финал переворота 2019-го года. Спустя ровно год уже не до улыбок.

3. Сенатор от МАС обратился к командованию ВВС Боливии, чтобы военные помешали попыткам руководства хунты бежать из Боливии – есть опасения, что бывший президент Боливии Аньес, пока еще министр обороны Лопес и министр правительства Мурильо, могут драпануть из страны в США (ранее всплыла информация, что руководство хунты запросило у США в экстренном порядке 350 виз) до 8 ноября и привлечь их к ответственности за совершенные преступления не получится. Аналогичный запрос был направлен в миграционную службу. Военные пока раздумывают. Также против Аньес планируют выдвинуть 2 коллективных обвинения по поводу бессудных убийств в двух штатах Боливии во время государственного переворота. Кроме того, в парламенте Боливии планируют выдвинуть обвинения против Аньес и 4-х министров уходящего правительство обвинения в коррупции и расхищении государственных средств. В общем, кто не успеет убежать в США, тем не избежать судов.

4. На свою инаугурацию Арсе пригласил всех президентов Южной Америке.