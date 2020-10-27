Мнение: О горах ковидных трупов в регионах России

27.10.2020, 12:10, Разное

Скрывают ли российские власти страшную правду про «вторую волну» CoVID-19?

Об этом совершенно точно не расскажут популярные СМИ, даже жёлтые. Все они дружно гнут официальную линию, мол, ситуация под контролем. Может, в этом и есть свой резон: меньше всего сейчас нужна #паника. Но и замалчивать реальное положение дел долго не получится в наш век информационной открытости и всеобщей доступности умных телефонов с хорошей камерой. Какие-то элементы паззла всё равно прорываются…

Пусть даже и кружным путём. Как и в СССР, важные новости о нашей жизни приходят от зарубежных источников.

Британский таблоид Daily Mail опубликовал шокирующий репортаж из одной больницы российского Новокузнецка. Точнее, из её морга. На кадрах, снятых не профессиональным журналистом, а неизвестным медицинским работником, показаны десятки чёрных мешков, предположительно, с телами скончавшихся пациентов. И они повсюду – не только в холодильниках, но также в коридоре и секционном зале.

Само видео доступно по ссылке, если кто захочет удостовериться. Его подлинность подтвердили в Минздраве Кемеровской области. Глава новокузнецкого управления ведомства, как сообщается, был уволен за ошибки в организации оказания медицинской помощи населению.

Впрочем, в министерстве не видят трагедии в происходящем. По его заявлению, тела в морге лежат, потому что у родственников часто нет возможности их забрать: они либо сами болеют, либо находятся на самоизоляции как «контактные». К тому же в больницах не хватает уже и паталогоанатомов.

В этой печальной ситуации как в капле воды отразились проблемы российских регионов, где недостаток финансирования многократно усугубляться некомпетентностью и, в ряде случаев, вороватостью местных чиновников. В результате дефицитом оказалось всё: койкоместа, лекарства, кислород, но главное – врачи.

Социальные сети переполнены жалобами на то, что врачебной помощи в поликлиническом звене приходится ждать по трое суток. Уже в Московской области эта проблема встала во весь рост. Дальше – хуже.

Симферополь. «Дозвониться в поликлинику невозможно. Участковая, пришедшая к соседям, сказала, и не пытайтесь, там никого нет. О бесплатном речи нет. Бесплатных тестов нет. В аптеках все дорожает и исчезает». Волгодонск. «Висят объявления, что тестов нет. Больницы переполнены. Цены на лекарства в сравнении с Москвой дороже на 30–50%». Тольятти. «В регионах с врачами швах. Многие уехали на заработки в Москву». Иркутская область. «Результаты тестов – на 7–8-й день. Дождаться врача – день на третий, если повезёт». Омск. «Лекарств в аптеках нет». Хабаровск. «Вызвали скорую, она приехала, сказали, что мест в инфекционном отделении нет, а у них нет никаких лекарств. Утром пытались вызвать врача – ответ был такой: нет врачей ходить по домам».

Ульяновск, Воронеж, Мурманск, Волгоград. Одно и то же везде. У врачей – огромная перегрузка. Дефицит лекарств. Тесты, КТ, лечение – недоступны или с великой задержкой. «Скорая» – не скорая. Бедность, перегруз, вынужденный недосмотр, конвейер, очереди, отказы. Рост цен на лекарства, тесты, КТ. Не дозвониться. Не достучаться. Не получить. Орёл. Ожидание скорой помощи – до 10 часов, в среднем – 5 – 6 часов. В больницах нет мест. Из Воронежа: 722 раза пытались безуспешно дозвониться в поликлинику, с уже поставленным диагнозом – CoVID-19 («Блокнот Воронеж»). Алтай. «У нас полнейший завал». Липецк. На участке больше 60 тыс. чел. Нужны 24 участковых терапевта, по факту – 12, выходят 4, вызовов от 300 до 400 с лишним. «Липчане потеряли выдержку» (gorod48.ru). Даже страшно подумать, что происходит в районных центрах и в малых поселениях… ©

Изрядная часть сегодняшних проблем, безусловно, напрямую связана с бездумной оптимизацией медицины, когда ради выполнения Майских указов Владимира Путина по-живому резали штаты больниц и поликлиник, увольняя медперсонал, чтобы повысить зарплаты оставшимся. Остальное – плоды многолетнего, хронического недофинансирования всей системы медпомощи, включая и подготовку врачебных кадров. Внесла свою лепту и зашкаливающая #коррупция на фармацевтическом рынке, перенаправляющая и без того скудный финансовый ручеёк в частные карманы.

Конечно, тут могут найтись умники заявить, что на Западе, где коррупции, как известно, нет, #медицина тоже провалилась с #коронавирус­ом. Да так, что #Россия кому-то приходила на помощь. С другой стороны, по экспертным оценкам реальное число ковидных смертей в России минимум втрое выше официальных цифр. И это значит, что пандемия унесла жизни порядка 80 тыс. чел. – больше, чем где-либо в Европе. Притом что до плато ещё ой как далеко…

Как известно, у каждой беды есть вполне конкретные фамилия, имя и отчество, а также должность. Иногда их устанавливает долгое расследование, а иногда и к гадалке ходить не нужно. Сейчас, как представляется, как раз тот самый – второй – случай.

Кто не побоится назвать фамилию-имя главного виновника?