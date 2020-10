Ярмоленко в третий раз стал отцом. Фото

27.10.2020, 12:05, Новости дня

Полузащитник национальной сборной по футболу Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом. Об этом он написал 26 октября в Instagram, обнародовав совместные снимки с женой Инной и новорожденным сыном, сделанные в палате.

“25.10.2020. Максим. Спасибо богу и жене за эти эмоции. Еще один Ярмоленко”, – подписал он фото.

Maxim 25.10.2020 Thank you God and my wife for this feeling another Yarmolenko

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey) 25 Окт 2020 в 9:19 PDT

Ярмоленко родился в 1989 году в Ленинграде (СССР). Когда ему исполнилось три года, родители вернулись на родину в Украину.

В 2011 году Ярмоленко зарегистрировал брак со своей избранницей Инной. В 2013 году у пары родился сын Иван, а в 2015 – Даниил.