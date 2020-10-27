 

Чехия ввела комендантский час до 3 ноября

27.10.2020, 12:05, Новости дня

Правительство Чехии ужесточило карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. С 28 октября до 3 ноября в стране вводят комендантский час. Об этом пишет чешское издание Novinky 27 октября по итогам заседания правительства страны в режиме видеоконференции. 

Гражданам Чехии запретят выходить на улицы с 21.00 до 5.00 утра. Власти разрешили лишь рабочие и срочные поездки, связанные со здоровьем и имущественными вопросами. Чехам разрешат выгуливать собак на расстоянии 500 метров от дома.

Магазины будут закрывать в 20.00. В воскресенье розничные продажи прекратят. Автозаправкам, аптекам и ресторанам разрешили работать по воскресеньям, но без клиентов в помещениях.

Рынки закроют со среды, 28 октября. Исключение сделают для фермеров, продающих свои фрукты, овощи, мясо, выпечку, молоко и мед.

По словам министрам здравоохранения Чехии Романа Примулы, властям пришлось “нажать на аварийный тормоз”, чтобы ограничения вступили в силу быстрее, и на Рождество меньше людей заболело.

Минздрав Чехии включил все регионы страны в третий уровень чрезвычайной ситуации, сказано в сообщении ведомства от 26 октября.

“Эпидемиологическая ситуация в Чехии остается критической. Мы фиксируем большое количество пациентов с положительным диагнозом.  Поэтому необходимо ужесточить меры. Необходимо как можно скорее добиться того, чтобы мы замедлили распространение эпидемии и не допустили коллапса в больницах”, – сказал Примула.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19  в мире диагностировали у 43,5 млн. человек. Умерло от болезни уже 1,16 млн., а выздоровело 29,2 млн.пациентов

В Чехии уже почти 270 тысяч заболевших. Из них более 103 тыс. выздоровели, а умерли 2,3 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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