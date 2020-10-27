 

Лорак показала подарок от Киркорова

27.10.2020, 12:05, Новости дня

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 27 октября в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в розовом халате от итальянского производителя одежды Versace.

По словам певицы, домашний наряд подарил ей российский певец Филипп Киркоров. 

“Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо Киркорову за чудесный подарок!” – подписала она фото.

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 Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо @fkirkorov за чудесныи * подарок!

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 27 Окт 2020 в 1:49 PDT

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года певица работает в России. 

Свой 42-й день рождения певица отметила в мужской компании. Среди присутствующих в том числе был и Киркоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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