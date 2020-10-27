 

Баскетбольный клуб “Одесса” расторг контракты с двумя американцами, нарушившими противоэпидемические правила

27.10.2020, 12:05, Новости дня

Баскетбольный клуб “Одесса” уволил американских легионеров Бадена Джаксена и Дрю Брэндона за нарушение мер безопасности во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 октября проинформировал официальный сайт клуба.

“Вынуждены сообщить, что разрываем контракт с двумя легионерами — Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном. К такому решению руководство клуба пришло из-за инцидента, случившегося в минувшие выходные. В ночь с 23 на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили потасовку. Такими действиями игроки не только в корне нарушили договор с клубом и внутренние правила клуба, но и пренебрегли правилами Федерации баскетбола Украины в отношении мер безопасности, связанными с Covid-19”, – говорится в сообщении.

В БК “Одесса” осудили “неспортивные, непрофессиональные и незаконные действия игроков”.

“Клуб немедленно прекращает все договорные отношения с Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном на основании существенного нарушения нашего контракта и внутренних правил клуба”, – объяснили представители БК.

“Одесса” выступает в баскетбольной Суперлиге Украины, занимая на 27 октября пятое место из девяти команд.

Из состава команды на сайте БК “Одесса” профили баскетболистов из США уже убрали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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