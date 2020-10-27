Мнение: Саботаж «путинских» автобусов?
27.10.2020, 12:00, Разное
В Бурятии закупили новые автобусы. На 200 млн рублей.
О закупке, может, никто за пределами Бурятии и не узнал, если бы власти региона не решили разукрасить автобусы цитатами Путина.
Но не прошло и недели после начала работы автобусов, как они начали ломаться.
По-моему, это попахивает политической провокацией! Как могут ломаться новенькие автобусы, на бортах которых выведены слова самого Путина? Или автобусам стало стыдно от «политической нагрузки», вот они и саботируют работу, поэтому-то и начали ломаться ?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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