Мнение: Саботаж «путинских» автобусов?

27.10.2020, 12:00, Разное

В Бурятии закупили новые автобусы. На 200 млн рублей.

О закупке, может, никто за пределами Бурятии и не узнал, если бы власти региона не решили разукрасить автобусы цитатами Путина.

Но не прошло и недели после начала работы автобусов, как они начали ломаться.

По-моему, это попахивает политической провокацией! Как могут ломаться новенькие автобусы, на бортах которых выведены слова самого Путина? Или автобусам стало стыдно от «политической нагрузки», вот они и саботируют работу, поэтому-то и начали ломаться ?

Фотографии отсюда