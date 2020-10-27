 

Возле Австралии ученые нашли гигантский коралловый «небоскреб»

27.10.2020, 11:53, Разное

Американские и австралийские исследователи обнаружили у берегов Кейп-Йорка в Австралии коралловый «небоскреб». Последний раз похожую структуру находили 120 лет назад, но имела она гораздо меньшие размеры.
Коралловый «небоскреб» имеет клинообразную форму. Если у основания его ширина равняется 1,5 км, то к вершине она сужается до 40 метров. Структура намного выше некоторых сооружений, возведенных людьми. Так, на 324 метра она превышает Эйфелеву башню и на 500 метров — Эмпайер-стейт-билдинг.

По словам ученых, для достижения таких размеров кораллам необходимо потратить тысячелетия, а также постоянно адаптироваться к изменению уровня моря. Данный коралловый «небоскреб» является частью семи крупнейших рифов. Стоит отметить, что из-за глобального потепления Большой Барьерный риф потерял практически 50% кораллов.



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