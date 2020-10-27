Экс-звезда «ДОМа-2» Саша Черно назвала настоящую причину ухода с телестройки

27.10.2020, 11:53, Разное

Саша Черно призналась, что к уходу с «ДОМа-2» ее и супруга подтолкнули «страсти», которые накалились перед конкурсом «Человек года – 2020».Экс-звезда реалити-шоу поняла, что они «переросли» с Иосифом Оганесяном те роли, которые им были отведены в проекте.

Пара ранее покидала телестройку и вернулась только после того, как окрестила своего первенца Стефана. Однако по-старому жить на шоу Саша Черно уже не смогла. Ей казалось, что продюсеры и участники намерено провоцировали ее на эмоции. В паре многие видели «фриков» и были против, чтобы они демонстрировали свой «рост» на проекте. Сашу Черно многие представляли «вечно орущей», а ее супруга – «бездельником и лоботрясом, который ни к чему не приспособлен». Но эта «перспектива» перестала устраивать пару, поэтому они решили покинуть проект.

Саша Черно мечтала, что покинет «ДОМ-2» красиво и с титулом, так как отдала телестройке четыре года жизни. Бывшей участнице реалити-шоу было обидно, что ее намерено «сливают» с конкурса, но она смирилась с этим фактом. По словам супруги Иосифа Оганесяна, она больше не вернется на «ДОМ-2», хотя предложения по-прежнему поступают.