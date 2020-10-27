Мнение: Честное кладбище Микрософт

27.10.2020, 11:50, Разное

Я не люблю Микрософт в том числе и за некрасивую конкурентную борьбу. Корпорация ведёт себя как больной ревнивец, пытаясь уничтожить всё, что принадлежит не ей. Любопытным рекомендую погуглить «фатальный недостаток» или хотя бы почитать отзывы верстальщиков о работе недоброй памяти интернет эксплорера.

Похожие привычки есть и у корпорации Эппл, однако со жлобством Эппл справиться гораздо проще: можно просто держаться подальше от её продукции. С Микрософт такой фокус не пройдёт, по многим направлениям Микрософт монополист.

Вместе с тем, когда я читаю про похороненные Микрософтом проекты, — Кинект, Кортана, Зун, — справедливость заставляет меня признать, что конкретно тут обвинять корпорацию не в чем.

Вот типичная статья на Иксбите с неполным списком проектов, которые Микрософт заморозил или закрыл:

https://www.ixbt.com/live/games/microsoft-srochno-vydelit-5-mln-evro-i-3-indusov-na-novyy-proekt.html

1. Microsoft Kinect

2. Kin и Nokia

3. Microsoft Band

4. Zune Media Player

5. Remix 3D

6. Windows Phone и Windows Mobile

7. Windows RT

8. Wunderlist

9. Mixer

10. Windows Media Center

11. Cortana (голосовой помощник)

12. Microsoft HoloLens и Windows Mixed Reality

Если смотреть с точки зрения обывателя, Микрософт совершает ужас какие преступления: перекрывает финансирование славным, заслуженным, крепким ещё проектам. С точки зрения бизнеса, однако, регулярное обрезание неудачных веток — единственный правильный способ ведения дел.

Представьте себе фермера, обрабатывающего поле. Если фермер откажется полоть сорняки, заявив, что для природы важен любой цветок, его поле быстро зарастёт несъедобным для людей бурьяном. Пока фермер работает, он задаёт условия конкуренции: выживают растения, которые фермер хочет там видеть. Если фермер уйдёт в запой, условия конкуренции изменятся: выживут растения, более приспособленные к жизни в дикой природе.

Ровно то же самое происходит и в корпорациях. Если совет директоров не будет вручную пропалывать неудачные проекты, проекты начнут драться друг с другом за бюджеты, и победят в этой драке, очевидно, не лучшие программисты с лучшими маркетологами, а лучшие подлизы и бюрократы. Неспособность провести искусственный отбор, — закрыть менее удачные направления, чтобы перекинуть ресурсы на более удачные, — является смертельной болезнью, которая часто приводит к гибели организации.

То же самое верно и в отношении государств. Идеологическая и управленческая слабость не позволяла властям СССР закрывать убыточные заводы и колхозы. Это привело к зомбификации экономики, в ходе которой почти все предприятия стали «сорняками», не способными генерировать прибыль. До сих пор раздаются стоны: «Ах, похоронили экраноплан “Лунь”, ах, сдали на металлолом корабли космического флота». Суровая правда жизни заключается в том, что менее удачные проекты закрываются в любом случае: если не сразу, так значит после неизбежного разорения.

Сейчас США и Европа повторяют советскую ошибку, боятся пропалывать сорняки. Уровень зомбификации экономик Запада вырос уже до безумных 20%, каждая пятая компания является работающим банкротом. Это в 20-50 раз больше здорового уровня, но у властей стран Запада нет ни ресурсов, ни политической воли, чтобы взять пример с Микрософта и позволить зомби-компаниям разориться. История показывает, что закончится эта страусиная политика катастрофой.

Подведу итог

1. Закрывать проекты, сворачивать направления, позволять предприятиям разоряться — правильно и хорошо.

2. Опасливо избегать «прополки», продолжая из ложной жалости финансировать всё подряд — экономическое преступление.

Пожалуйста, помните об этом, когда вам будут очередной раз тыкать пальцем в какой-нибудь закрытый завод. Тот, кто не хочет разорять завод, разорит в итоге страну.

PS. Чтобы два раза не вставать. Вот разбор знаменитого перечня закрытых советских заводов:

https://ss69100.livejournal.com/5271346.html

Если вкратце, жизнь кипит: что-то закрывается, что-то открывается, что-то продолжает работать.