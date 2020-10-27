 

Названы признаки прослушки телефона мошенниками

27.10.2020, 11:43, Разное

Специалист в области кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о проблемах со смартфоном, которые могут указывать на прослушку мошенниками. Многие из них трудно не заметить.

По словам Мясоедова, на прослушку могут указывать быстрая разрядка аккумулятора и перегревание аппарата. Кроме того, стоит насторожиться, если на устройстве появилось приложение, которое не устанавливал владелец. Последствием проделок злоумышленников также может быть самостоятельное включение и выключение смартфона. В таких случаях эксперт рекомендует сменить все пароли, электронную почту или SIM-карту. Если это не помогло – придётся менять сам гаджет, сообщает телеканал “360”.



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