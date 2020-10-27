 

Гибридная пятилетка

27.10.2020, 11:30, Разное

Переход на электромобили окончательно добьет нефтяной рынок, и ждать осталось совсем недолго — не более 10 лет.

Международное энергетическое агентство в своем недавно опубликованном докладе прогнозирует, что «медленное восстановление экономики после пандемии грозит отсрочить полное восстановление мирового спроса на энергию до 2025 года». И потом — видимо, чтобы окончательно погрузить нефтяников в пессимизм, — добавляет, что с 2030 года мировой спрос на нефть и вовсе начнет сокращаться.

То есть все «светлое будущее» нефтяного рынка заключено в небольшом периоде 2025–2029 годов.

Правда, страны-нефтеэкспортеры и нефтяные компании надеются, что вызванное провалом стоимости нефти масштабное недоинвестирование отрасли приведет к серьезному спаду добычи как раз к середине текущего десятилетия, что обернется возвратом цены нефти к $80–90 за баррель.

Вполне вероятно, так оно и будет, вопрос в том, что это будет тот самый «прыжок дохлой кошки», про который так любят рассуждать «медведи» фондового рынка.

Всего в сентябре 2020 года в этих странах было продано 144 000 плагинов, что составляет 13% от совокупных автопродаж доковидного сентября 2019 года.

Особо отмечу скорость изменений:

  • в сентябре этого года в Норвегии только плагинов продано на 14% больше, чем всех автомобилей в сентябре 2019 года;

  • доля плагинов на крупнейшем авторынке континента — в Германии — достигла 15,6%;

  • Испания прошла путь от почти нуля (0,3%) в 2018-м до 5% в 2020-м за 4 года;

  • Великобритания — с практически нуля (1,3%) в том же 2016-м до 10,5% также за 4 года,

  • Германия за те же 4 года скакнула от 1 до 15,6%.

    • Это крупные авторынки. Средний по размеру рынок Нидерландов скакнул от 9,5% плагинов в 2018 году к нынешним 23% за 2 года. Шведский рынок прошел путь от 5 до 37% за 4 года.

    То есть можно предположить, что к искомому 2025 году доля плагинов на крупных авторынках подтянется с нынешних 10–15 до 25–30%. И вот тут резко подорожают бензин и дизтопливо. В то же время у большинства крупнейших мировых производителей автомобилей к 2025 году будет готова линейка плагинов, практически полностью дублирующая их линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания — по крайней мере таковы озвученные ими планы.

    Опять же, согласно планам Еврокомиссии, к 2025 году в Евросоюзе должна работать сеть публичных зарядных станций мощностью в один млн точек зарядки. Для сравнения: в США их более чем 200-миллионный автопарк сейчас обслуживают 1,1 млн колонок. Скорее всего, Европа на 2–3 года опоздает с достижением поставленной перед собой цели, но на общую ситуацию это опоздание сильно не повлияет.

    Тут, правда, надо отметить, что в той же Германии порядка 2/3 розничной стоимости автомобильного топлива составляют налоги. То есть даже двукратный рост стоимости нефти приведет к удорожанию бензина и дизеля не в разы, а примерно на треть. Но скаредному европейскому потребителю, скорее всего, хватит и этого.

    Спрос на плагины с их электрическим двигателем резко увеличится, спрос на автомобили с ДВС так же резко сократится, и… скачок цены нефти станет последним в ее истории,

    потому что именно он и убьет спрос на нефть. И тогда начало перманентного сокращения спроса на нефть придется не на 2030-й, а на 2027–2028 годы.

    Но дальше может быть хуже. Поставьте себя на место автопроизводителей, которые на фоне неизменного количества покупателей вынуждены поддерживать два дублирующих друг друга производства — плагинов и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для любого производства это лишние расходы, а сверхприбылей в автопромышленности не наблюдается уже многие десятилетия.

    При этом доля плагинов подскочит к половине, автомобили же с ДВС будут уходящей натурой. Что делать автопроизводителям? Правильно — требовать от законодателя скорейшего введения запрета на продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это позволит автоконцернам прекратить производство автомобилей с ДВС, сократить расходы и увеличить прибыль.

    Вывод: отказ от двигателя внутреннего сгорания может произойти скачком, за несколько лет и гораздо раньше, чем его ожидают.

    Через десятилетие на помойку уйдут последние отслужившие свое автомобили с ДВС, и спрос на нефть сократится катастрофически.

    Тут надежда на гибриды, которые топливо хоть и меньше, но все же потребляют. Однако появление в Евросоюзе, Китае и США общенациональных сетей зарядных станций делает покупку гибрида бессмысленной — зачем потребителю платить за два двигателя в одном автомобиле, когда электрические зарядки теперь буквально на каждом углу?

    Максим Авербух
    Директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗапрыгнуть в последнюю «Теслу». Что будет с Россией, когда мир перейдет на электромобили и откажется от нефти?

    Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    26.09 / Челябинцы 5 км несли на руках автомобиль через лес, чтобы избежать платного участка трассы

    11.07 / Мнение: Семейные странности Сергея Фургала – жена пропала, сыновья, дочь неясного возраста

    04.07 / Дочь Стивена Спилберга выходит замуж за актера

    15.10 / Скандалы: Экс-глава Удмуртии проложил взятками мосты в колонию

    27.07 / Мнение: Зачем Шнур прилетел в Хабаровск?

    18.09 / Мнение: Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

    31.08 / Пелагея и Полина Гагарина в шутку создали музыкальную группу «ПоПо»

    21.09 / Алексей Навальный посвятил жене пост с признанием в любви: “Юля, ты меня спасла”

    12.08 / Жизнь в страхе – страшная жизнь

    14.09 / Ученые научили искусственный интеллект находить опасных водителей на дороге

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска