 

Россиян обязали носить маски в транспорте, лифтах и на парковках

27.10.2020, 11:20, Разное


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«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», – говорится в постановлении Поповой, опубликованном на сайте ведомства.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа; специально отведенная территория за их пределами; место общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Документ вступает в силу 28 октября, контроль за соблюдением масочного режима поручен главам регионов.

По данным оперштаба, в РФ за сутки выявлено 16 550 заболевших COVID-19, скончалось 320 человек.



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