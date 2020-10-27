 

Татьяна Овсиенко объяснила природу появления синяков на руках и ногах

27.10.2020, 11:17, Разное

Татьяна Овсиенко после того, как в Сети начали появляться слухи об ее алкоголизме и проблемах с гражданским супругом Александром Меркуловым, согласилась дать интервью журналистам. Певица объяснила природу появления у нее синяков на ногах и руках.
Друзья и соседи уверяют, что бывший криминальный авторитет намерено спаивает Татьяну Овсиенко. Близкие переживают за ее здоровье и жизнь, а на руки артистки стилисты перед съемками накладывают грим, чтобы скрыть синяки. Однако возлюбленная Александра Меркулова объясняет это особенностями своего организма. По ее словам, любое прикосновение к ней заканчивается гематомой, так как у нее слишком нежная кожа. Особенно Татьяна Овсиенко страдает во время концертов, когда много двигается и выходит в зал к поклонникам. Если кто-то из зрителей схватит ее за руку, у нее обязательно появится небольшой синяк. По поводу травм на ногах звезда отметила, что это производственные моменты, так как она часто прыгает со сцены. Об этом знают ее музыканты и коллеги, поэтому никто уже не удивляется.

Татьяна Овсиенко призналась, что у нее с Александром Меркуловым есть даже правило, где ее нельзя обнимать. Гражданский супруг знает, что ее шею и лицо трогать нельзя, чтобы нечаянно не затиснуть и не привести к появлению синяков.

Коллега певицы – Наталья Штурм, считает, что в семейной жизни всякое бывает. Она уверена, что каждую женщину хотя бы раз житель хватал за руки. У Татьяны Овсиенко, как и у многих представителей шоу-бизнеса, расшатана нервная система. Наталья Штурм уверяет, что артистка очень эмоциональна, что может накладывать отпечаток на ее взаимоотношения с возлюбленным.



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