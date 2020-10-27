 

Готовится к выходу бюджетный Realme C15 Qualcomm Edition с огромным аккумулятором и платформой Qualcomm

27.10.2020, 11:17, Разное

Новое устройство на рынке бюджетных смартфонов готовит компания Realme. Realme C15 Qualcomm Edition будет работать на производительном процессоре и получит огромный объем аккумулятора.
Базовую версию C15 производитель представил ранее, в ней установлен недорогой чипсет Helio G35 от MediaTek. Также в модели установлена батарея на 6 тысяч мАч, стоимость аппарата в Индии составляет 130 долларов. Теперь же китайский бренд решил перевыпустить смартфон в более мощном варианте.

Пока нет точных данных о конкретной модели процессора в обновленном устройстве, однако большинство блогеров полагают, что это будет Snapdragon 460. Кроме того, в Realme C15 Qualcomm Edition будет 3- или 4-гигабайтный модуль оперативной памяти.

Для хранения фото, видео, музыки и любого другого контента в новинке может быть предусмотрено также два варианта флэш-накопителя, объемом в 64 или 32 гигабайта. Данных о других технических характеристиках смартфона пока нет, как и о его стоимости. Сначала аппарат появится на полках магазинов Индии, далее смартфон может выйти на мировой рынок.



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