Настя Каменских поделилась с поклонниками правилами красоты и утренней свежести

27.10.2020, 11:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Настя Каменских часто делится с подписчиками своими секретами красоты. Недавно она перечислила несколько личных правил, соблюдение которых является залогом ее утренней свежести.

Настя Каменских опубликовала шесть советов, которые относятся к уходу за кожей и к секретам качественного сна. Певица призналась, что старается лечь в кровать до 22 часов, так как именно к этому времени начинает вырабатываться гормон сна. Именно он ответственен за борьбу организма со стрессом и помогает продлить молодость. Суточную норму воды супруга Потапа советует выпивать до 16 часов, чтобы на утро лицо не выглядело отекшим. За пару часов до сна артистка позволяет себе сделать только несколько глотков воды.

По словам Насти Каменской, для комфортного засыпания в комнате должно быть темно и немного прохладно. Кроме этого, следует обратить внимание на влажность воздуха, так как включенное отопление может его сушить. Поэтому артистка советует приобрести увлажнитель воздуха.

Ночной крем певица наносит примерно за 30 минут до сна, чтобы он хорошо впитался в кожу. После пробуждения Настя Каменских делает легкий массаж кожи, после которого ее лицо сразу «просыпается».